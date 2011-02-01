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PDF Scanner, Document Scanner (Мод, Unlocked)

PDF Scanner, Document Scanner (Мод, Unlocked) 0.34.0

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Версия:
0.34.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nomad88
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
534
Скриншоты
Описание

Android-приложение Nomad Scan стало чрезвычайно популярным во всем мире. Это ответ, который вы искали, если вам надоели приложения, которые либо оставляют водяные знаки на ваших отсканированных документах, либо берут плату за их удаление. Это приложение обеспечивает высококачественное сканирование документов без дополнительных затрат и водяных знаков, а самое приятное то, что его можно использовать совершенно бесплатно.


Он имеет функцию автоматической обрезки, одну из самых заманчивых функций. С этим приложением не нужно делать четкое изображение вашего документа, и приложение может определять края страницы и механически обрезать ее. В результате получить чистые результаты сканирования очень просто. Кривая обучения для Nomad Scan минимальна. После того, как вы сфотографируете документ, который хотите отсканировать, приложение выполнит всю работу за вас. Отсканированные фотографии преобразуются приложением в файл PDF, что упрощает хранение и распространение ваших документов. Возможность сохранять отсканированные документы в виде высококачественных фотографий JPG еще больше расширяет возможности обмена.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF Scanner, Document Scanner (Мод, Unlocked) v0.34.0 MOD APK

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Скачать PDF Scanner, Document Scanner (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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