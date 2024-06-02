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Сканер PDF: сканер текста OCR (Мод, Unlocked)

Сканер PDF: сканер текста OCR (Мод, Unlocked) 4.0.10

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Apero Technologies Group - TrustedApp
Версия:
4.0.10
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
id приложения:
com.documentscan.simplescan.scanpdf
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
885

Document Scanner - это многофункциональное приложение, которое предоставляет пользователю удобные и эффективные средства для сканирования и управления документами. Оно идеально подходит для различных сценариев использования, будь то сканирование важных бизнес-документов, личных бумаг, фотографий или даже рисунков.


Главной особенностью Document Scanner является его простота использования. Пользователи могут легко сканировать документы, просто наведя камеру своего мобильного устройства на нужный объект. Приложение автоматически распознает грани и улучшает качество изображения, чтобы документы выглядели четкими и профессиональными. После сканирования документов, пользователи могут сохранять их в различных форматах, включая PDF, JPEG и PNG. Это позволяет выбрать подходящий формат в зависимости от конкретных потребностей. Кроме того, приложение предоставляет инструменты для редактирования отсканированных документов, такие как обрезка, поворот и коррекция контрастности.


Document Scanner также обладает функцией организации документов. Вы можете создавать папки, называть их и категоризировать документы для удобства поиска и управления. Это особенно полезно, если у вас есть большое количество сканированных материалов.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Сканер PDF: сканер текста OCR (Мод, Unlocked) 4.0.10 взлом

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74 Мб
Ссылка 2
74 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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