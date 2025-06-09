Описание

Вы ищете решение для обновления фона вашего телефона? Популярные создатели 3D Parallax Background выпустили новый продукт под названием 4D Parallax Wallpaper 3D HD 4K. Это приложение сделает домашний экран вашего телефона и экраны блокировки увлекательными благодаря своей способности создавать многослойные голографические иллюзии и реалистичную трехмерную/четырехмерную глубину. Посмотрите пять основных функций этого приложения, которые поднимут вашу игру с обоями в следующих абзацах.