4D Parallax Wallpaper 3D HD 4K (Мод, Unlocked) 3.0.49
Вы ищете решение для обновления фона вашего телефона? Популярные создатели 3D Parallax Background выпустили новый продукт под названием 4D Parallax Wallpaper 3D HD 4K. Это приложение сделает домашний экран вашего телефона и экраны блокировки увлекательными благодаря своей способности создавать многослойные голографические иллюзии и реалистичную трехмерную/четырехмерную глубину. Посмотрите пять основных функций этого приложения, которые поднимут вашу игру с обоями в следующих абзацах.
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Скачать 4D Parallax Wallpaper 3D HD 4K (Мод, Unlocked) v3.0.49 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.