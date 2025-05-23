iWALL: iOS Blur Dock Bar (Мод, Unlocked) 2.15
Приложение iWall разработано с учетом потребностей современных пользователей. Хотите обои в стиле зен для релаксации или, может быть, вибрирующие и динамичные обои для настроения вечеринки? Независимо от ваших предпочтений, iWall предоставляет вам огромную библиотеку изображений, охватывающую различные стили и темы.
Одной из уникальных особенностей iWall является возможность настройки обоев. С интуитивно понятными инструментами редактирования вы можете изменять насыщенность, яркость и контраст обоев, добавлять эффекты и фильтры, создавая идеальный фон для вашего экрана.
Благодаря функции создания своих коллекций, вы можете комбинировать свои любимые обои в одну папку, делая переключение между ними проще и быстрее. Также приложение предоставляет уведомления о новых коллекциях обоев, что поможет вам оставаться в курсе последних трендов.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.