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iWALL: iOS Blur Dock Bar (Мод, Unlocked)

iWALL: iOS Blur Dock Bar (Мод, Unlocked) 2.15

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Версия:
2.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
J u n g l e
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Вчера, 23:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 047
Скриншоты
Описание

Приложение iWall разработано с учетом потребностей современных пользователей. Хотите обои в стиле зен для релаксации или, может быть, вибрирующие и динамичные обои для настроения вечеринки? Независимо от ваших предпочтений, iWall предоставляет вам огромную библиотеку изображений, охватывающую различные стили и темы.


Одной из уникальных особенностей iWall является возможность настройки обоев. С интуитивно понятными инструментами редактирования вы можете изменять насыщенность, яркость и контраст обоев, добавлять эффекты и фильтры, создавая идеальный фон для вашего экрана.


Благодаря функции создания своих коллекций, вы можете комбинировать свои любимые обои в одну папку, делая переключение между ними проще и быстрее. Также приложение предоставляет уведомления о новых коллекциях обоев, что поможет вам оставаться в курсе последних трендов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать iWALL: iOS Blur Dock Bar (Мод, Unlocked) v2.15 MOD APK

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Скачать iWALL: iOS Blur Dock Bar (Мод, Unlocked) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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