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Pix Material You Иконки

Pix Material You Иконки 10.1.Build

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Версия:
10.1.Build
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Платные приложения / Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
976
Скриншоты
Описание

Pix Material You Icons — популярное приложение для Android, дизайн которого основан на последней версии ОС Google, Android 12. В этом приложении есть адаптивные значки, разработанные в стиле Material You. Эти значки и фоны линейны и бывают разных цветов. Формы этих значков также могут меняться, а в Android 12 и более поздних версиях цвета значков и виджетов могут различаться в зависимости от фонового изображения. Эксклюзивные тематические обои, виджеты и значки доступны в Pix Material You Icons. Пользователи должны сначала запустить приложение и подтвердить свою лицензию, чтобы использовать эти возможности.


Изюминкой Pix Material You Icons является его гибкий набор значков, и они выделяются среди других наборов значков линейным значком и фоном различных цветов. У пользователей есть дополнительные возможности для персонализации своих домашних экранов благодаря способности адаптируемых значков изменять форму. Эти значки являются долгожданным дополнением к любому Android-смартфону и могут использоваться с различными программами запуска, такими как Nova Launcher и Lawnchair.


Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

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Скачать Pix Material You Иконки v10.1.Build MOD APK

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Скачать Pix Material You Иконки 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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