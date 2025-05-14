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Размытие видео и Изображений (Мод, Unlocked)

Размытие видео и Изображений (Мод, Unlocked) 4.9.7

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Версия:
4.9.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
992
Скриншоты
Описание

Blur Video and Photo Editor - это удивительное приложение для редактирования видео и фотографий, которое предоставляет возможность добавлять эффекты размытия к вашим снимкам, сделанным с камерой вашего телефона или из галереи. Это приложение обладает всем необходимым функционалом для редактирования видео и фотографий, и вам не потребуется другое программное обеспечение для выполнения этих задач. В этой статье мы подробно рассмотрим, что делает Blur Video and Photo Editor лучшим инструментом для редактирования размытия видео и фотографий на устройствах Android.


Одной из фантастических особенностей этого приложения является его возможность редактирования и размытия фотографий. Вы можете легко применять размытие или эффекты пикселизации к лицам, объектам или областям на фотографиях. Это особенно полезно, если вы хотите сделать некоторые элементы менее различимыми или защитить личную информацию на фотографиях. С помощью инструментов, таких как прямоугольники или пользовательские формы (с помощью выделения лассо или просто пальцем), вы можете выбрать области для размытия или пикселизации. Это делает процесс редактирования максимально гибким и удобным.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Размытие видео и Изображений (Мод, Unlocked) v4.9.7 MOD APK

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Скачать Размытие видео и Изображений (Мод, Unlocked) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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