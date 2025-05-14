Размытие видео и Изображений (Мод, Unlocked) 4.9.7
Blur Video and Photo Editor - это удивительное приложение для редактирования видео и фотографий, которое предоставляет возможность добавлять эффекты размытия к вашим снимкам, сделанным с камерой вашего телефона или из галереи. Это приложение обладает всем необходимым функционалом для редактирования видео и фотографий, и вам не потребуется другое программное обеспечение для выполнения этих задач. В этой статье мы подробно рассмотрим, что делает Blur Video and Photo Editor лучшим инструментом для редактирования размытия видео и фотографий на устройствах Android.
Одной из фантастических особенностей этого приложения является его возможность редактирования и размытия фотографий. Вы можете легко применять размытие или эффекты пикселизации к лицам, объектам или областям на фотографиях. Это особенно полезно, если вы хотите сделать некоторые элементы менее различимыми или защитить личную информацию на фотографиях. С помощью инструментов, таких как прямоугольники или пользовательские формы (с помощью выделения лассо или просто пальцем), вы можете выбрать области для размытия или пикселизации. Это делает процесс редактирования максимально гибким и удобным.
Премиум разблокирован
Скачать Размытие видео и Изображений (Мод, Unlocked) v4.9.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.