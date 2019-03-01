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Запись Экрана - снимок экрана (Мод, Unlocked)

Запись Экрана - снимок экрана (Мод, Unlocked) 3.7.41

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Версия:
3.7.41
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Vidma Video Studio
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 052
Скриншоты
Описание

Vidma Recorder - это удобное приложение для записи экрана мобильного устройства. Оно предоставляет пользователю возможность легко и быстро записывать видео с экрана без ограничений по времени. Однако его полезность не ограничивается только записью видео. Приложение также предоставляет полезные инструменты для создания скриншотов и управления записью. Например, вы можете включить плавающее окно, чтобы быстро вернуться к экрану в любой момент, и остановить запись одним встряхиванием устройства или нажатием кнопки "Стоп". Эти функции делают процесс записи и управления контентом на экране максимально удобным и доступным.


Vidma Recorder - это удобное приложение, которое облегчает запись видео с экрана вашего мобильного устройства. Оно предоставляет гибкие настройки и не имеет ограничений по времени записи, что делает его отличным инструментом для тех, кто хочет зафиксировать важные моменты или создать обучающие видеоролики. Плавающее окно и другие инструменты, такие как снимок экрана, делают процесс записи более удобным и доступным для всех пользователей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Запись Экрана - снимок экрана (Мод, Unlocked) v3.7.41 MOD APK

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Скачать Запись Экрана - снимок экрана (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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