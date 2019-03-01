Описание

Vidma Recorder - это удобное приложение для записи экрана мобильного устройства. Оно предоставляет пользователю возможность легко и быстро записывать видео с экрана без ограничений по времени. Однако его полезность не ограничивается только записью видео. Приложение также предоставляет полезные инструменты для создания скриншотов и управления записью. Например, вы можете включить плавающее окно, чтобы быстро вернуться к экрану в любой момент, и остановить запись одним встряхиванием устройства или нажатием кнопки "Стоп". Эти функции делают процесс записи и управления контентом на экране максимально удобным и доступным.





Vidma Recorder - это удобное приложение, которое облегчает запись видео с экрана вашего мобильного устройства. Оно предоставляет гибкие настройки и не имеет ограничений по времени записи, что делает его отличным инструментом для тех, кто хочет зафиксировать важные моменты или создать обучающие видеоролики. Плавающее окно и другие инструменты, такие как снимок экрана, делают процесс записи более удобным и доступным для всех пользователей.