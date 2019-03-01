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Photo Sherlock - Поиск по фото (Мод, Unlocked)

Photo Sherlock - Поиск по фото (Мод, Unlocked) 1.122

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Версия:
1.122
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
appsmotor
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 188
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Описание

Photo Sherlock Search by Photo – это инновационное приложение, которое значительно упрощает процесс поиска информации по фотографии. С помощью этого приложения пользователи могут не только находить информацию о людях на фото, но и узнавать места, предметы и многое другое. Если у вас есть изображение, и вы стремитесь узнать о нем больше, программа станет незаменимым инструментом в вашем арсенале.


Приложение обладает расширенными функциями редактирования и поиска, которые позволяют пользователю максимально точно и эффективно работать с изображениями. Вы можете корректировать фото перед поиском, чтобы повысить точность результатов, включая изменение яркости, контраста и других параметров. Это обеспечивает более четкое и детализированное изображение, что значительно упрощает распознавание объектов и лиц.


Photo Sherlock Search by Photo решает множество проблем, связанных с традиционными методами поиска информации по изображениям. Благодаря своей уникальной технологии, приложение способно распознавать фотографии в условиях недостаточного качества или при неполной информации. Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с расплывчатыми или частичными кадрами, Photo Sherlock обеспечивает высокую вероятность правильного идентификации, делая его мощным инструментом для любителей и профессионалов фотографии.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Photo Sherlock - Поиск по фото (Мод, Unlocked) v1.122 MOD APK

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Скачать Photo Sherlock - Поиск по фото (Мод, Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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