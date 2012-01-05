MyFitnessPal — это одно из самых популярных приложений для учёта калорий и планирования диеты, помогающее миллионам пользователей по всему миру следить за своим питанием и здоровьем. Оно предоставляет удобные инструменты для ведения дневника питания, где пользователи могут вручную вносить информацию о потреблённых блюдах, напитках и других продуктах. Это позволяет получать точные данные о количестве потребляемых калорий в течение дня.
Приложение обладает обширной базой данных продуктов питания, что значительно упрощает процесс ввода информации. Пользователи могут просто найти необходимый продукт в базе или даже отсканировать штрих-код упаковки, чтобы информация о продукте автоматически появилась в их дневнике.
Кроме того, MyFitnessPal предлагает различные стратегии для снижения веса, включая советы по диетам и упражнениям, которые могут помочь пользователям более эффективно контролировать свой калорийный баланс и поддерживать здоровый образ жизни. Приложение также позволяет устанавливать индивидуальные цели по потреблению калорий, макро- и микроэлементов, что делает его идеальным помощником для людей, стремящихся к похудению или просто желающих вести здоровый образ жизни.
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Скачать Счетчик калорий (Мод, Unlocked) v25.3.0 MOD APK
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