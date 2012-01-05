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Счетчик калорий (Мод, Unlocked)

Счетчик калорий (Мод, Unlocked) 25.3.0

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Версия:
25.3.0
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
MyFitnessPal, Inc.
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
699
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Описание

MyFitnessPal — это одно из самых популярных приложений для учёта калорий и планирования диеты, помогающее миллионам пользователей по всему миру следить за своим питанием и здоровьем. Оно предоставляет удобные инструменты для ведения дневника питания, где пользователи могут вручную вносить информацию о потреблённых блюдах, напитках и других продуктах. Это позволяет получать точные данные о количестве потребляемых калорий в течение дня.


Приложение обладает обширной базой данных продуктов питания, что значительно упрощает процесс ввода информации. Пользователи могут просто найти необходимый продукт в базе или даже отсканировать штрих-код упаковки, чтобы информация о продукте автоматически появилась в их дневнике.


Кроме того, MyFitnessPal предлагает различные стратегии для снижения веса, включая советы по диетам и упражнениям, которые могут помочь пользователям более эффективно контролировать свой калорийный баланс и поддерживать здоровый образ жизни. Приложение также позволяет устанавливать индивидуальные цели по потреблению калорий, макро- и микроэлементов, что делает его идеальным помощником для людей, стремящихся к похудению или просто желающих вести здоровый образ жизни.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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