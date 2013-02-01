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365Scores - результаты матчей Онлайн (Мод, бесплатная подписка)

365Scores - результаты матчей Онлайн (Мод, бесплатная подписка) 13.5.2

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Версия:
13.5.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
365Scores LTD
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 649

Приложение 365Scores LTD представляет собой идеальное решение для футбольных энтузиастов, которые хотят быть в курсе всех последних новостей, статистики и аналитики в мире футбола, а также других видов спорта. Вот некоторые ключевые особенности этого приложения:

Приложение предоставляет информацию не только о футболе, но и о других видов спорта, таких как баскетбол, бейсбол, НФЛ и многие другие. Это делает его универсальным источником информации для всех любителей спорта.


Интерфейс приложения прост в использовании и позволяет легко отслеживать ключевые моменты матчей. Вы можете получать информацию о количестве ударов, времени владения мячом, фолах, созданных шансах и многом другом. Возможность просматривать голы и узнавать, каким образом они были забиты, добавляет интерактивности и понимания к игре. Это позволяет вам видеть вклад разных игроков в создание голов.




Скриншоты

Информация о модах
  • Функции Pro разблокированы

Скачать 365Scores - результаты матчей Онлайн (Мод, бесплатная подписка) 13.5.2 взлом

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Скачать 365Scores - результаты матчей Онлайн (Мод, бесплатная подписка) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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