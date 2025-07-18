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Watermark remover, Logo eraser (Мод, Unlocked)

Watermark remover, Logo eraser (Мод, Unlocked) v2.0.5

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Версия:
2.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Watermark Remover & Slow motion & SlowMo
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 461
Описание

Watermark Remover — Logo Eraser — ваш верный помощник в мире видеомонтажа, особенно когда речь идет о удалении нежелательных элементов из ваших видеороликов. Благодаря передовым технологиям на основе искусственного интеллекта, это приложение с легкостью справляется с такой задачей, как удаление водяных знаков даже в самых сложных и недоступных для стандартных инструментов местах. Больше не нужно беспокоиться о присутствии ненужных логотипов или знаков на ваших видео. Watermark Remover обеспечивает чистое и качественное видео без лишних элементов, позволяя вам делиться своим контентом в лучшем виде.



Информация о модах

Pro / Платные функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Watermark remover, Logo eraser (Мод, Unlocked) v2.0.5 MOD APK

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Скачать Watermark remover, Logo eraser (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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