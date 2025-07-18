Watermark remover, Logo eraser (Мод, Unlocked) v2.0.5
Watermark Remover — Logo Eraser — ваш верный помощник в мире видеомонтажа, особенно когда речь идет о удалении нежелательных элементов из ваших видеороликов. Благодаря передовым технологиям на основе искусственного интеллекта, это приложение с легкостью справляется с такой задачей, как удаление водяных знаков даже в самых сложных и недоступных для стандартных инструментов местах. Больше не нужно беспокоиться о присутствии ненужных логотипов или знаков на ваших видео. Watermark Remover обеспечивает чистое и качественное видео без лишних элементов, позволяя вам делиться своим контентом в лучшем виде.
Pro / Платные функции разблокированы
Скачать Watermark remover, Logo eraser (Мод, Unlocked) v2.0.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.