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Vlog video editor maker: VlogU (Мод, Unlocked)

Vlog video editor maker: VlogU (Мод, Unlocked) 7.2.1

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Версия:
7.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MyMovie Inc.
Категория:
Видео плееры/редакторы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 917

VlogU - это мощное приложение, которое предоставляет пользователям широкий набор инструментов для создания профессиональных видеоблогов и видеороликов. Оно обладает рядом полезных функций, которые делают процесс создания видеоконтента более доступным и креативным. Одной из ключевых функций VlogU является профессиональная видеообработка.


Пользователи могут легко обрезать и объединять видеоролики, что особенно полезно при работе с длинными видеофайлами. Эта возможность позволяет создавать сгруппированные видео и улучшать общий поток контента. Еще одной полезной функцией является возможность добавления текстовых объявлений. Это позволяет пользователям вставлять текстовые подписи или комментарии к видеороликам.


Выбор из различных шрифтов и цветов позволяет создавать стильные и информативные подписи, которые дополняют видео. Кроме того, приложение предоставляет разнообразные инструменты для настройки внешнего вида текстовых подписей, включая изменение размера, цвета и расположения текста. Это дает пользователям большую гибкость в создании контента и делает его более интересным и информативным для зрителей. Таким образом, VlogU облегчает создание видеоблогов и видеороликов, предоставляя разнообразные инструменты для обработки видео и добавления текстовых объявлений, что делает видеоконтент более привлекательным и профессиональным.



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Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Vlog video editor maker: VlogU (Мод, Unlocked) 7.2.1 взлом

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Скачать Vlog video editor maker: VlogU (Мод, Unlocked) 49 Мб Ссылка 2 49 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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