Описание

REAL BASS будет приложением, которое позволит вам играть на бас-гитаре просто. Если вы игрок, который умеет играть на бас-гитаре, это приложение подойдет вам, чтобы научиться играть на этом музыкальном инструменте. Переходя к этому приложению, пользователи смогут испытать множество различных функций, чтобы почувствовать себя играющим на настоящей бас-гитаре. Для того, чтобы начинающие пользователи могли быстро адаптироваться к этому музыкальному инструменту, приложение оснащено множеством необходимых функций. Вы будете использовать шесть различных типов баса вместе с 16 раундами, чтобы испытать игру на бас-гитаре.





REAL BASS также подготовил для вас фон из более чем 100 популярных международных песен. Давайте начнем практиковаться в игре на бас-гитаре и микшировать их, чтобы создавать музыку, которая сейчас в тренде. Более того, чтобы вы могли комбинировать множество звуков и аккордов вместе, вам потребуется очень высокая техника аппликатуры. Приложение поможет вам сделать это с помощью мультитач-операций прямо на экране, чтобы вы могли выполнять множество задач.



