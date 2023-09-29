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REAL BASS: Электрическая бас-гитара (Мод, Unlocked)

REAL BASS: Электрическая бас-гитара (Мод, Unlocked) 7.30.0

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Версия:
7.30.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 636
Скриншоты
Описание

REAL BASS будет приложением, которое позволит вам играть на бас-гитаре просто. Если вы игрок, который умеет играть на бас-гитаре, это приложение подойдет вам, чтобы научиться играть на этом музыкальном инструменте. Переходя к этому приложению, пользователи смогут испытать множество различных функций, чтобы почувствовать себя играющим на настоящей бас-гитаре. Для того, чтобы начинающие пользователи могли быстро адаптироваться к этому музыкальному инструменту, приложение оснащено множеством необходимых функций. Вы будете использовать шесть различных типов баса вместе с 16 раундами, чтобы испытать игру на бас-гитаре.


REAL BASS также подготовил для вас фон из более чем 100 популярных международных песен. Давайте начнем практиковаться в игре на бас-гитаре и микшировать их, чтобы создавать музыку, которая сейчас в тренде. Более того, чтобы вы могли комбинировать множество звуков и аккордов вместе, вам потребуется очень высокая техника аппликатуры. Приложение поможет вам сделать это с помощью мультитач-операций прямо на экране, чтобы вы могли выполнять множество задач.



Информация о модах
  • Премиум + без рекламы разблокирован
  • Все пакеты дополнений разблокированы
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать REAL BASS: Электрическая бас-гитара (Мод, Unlocked) v7.30.0 MOD APK

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Скачать REAL BASS: Электрическая бас-гитара (Мод, Unlocked) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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