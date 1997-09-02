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mAst: Music Status Video Maker (Мод, Unlocked)

mAst: Music Status Video Maker (Мод, Unlocked) 2.5.5

Ведущее приложение для редактирования видео
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Версия:
2.5.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mast Team
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 390

Приложение MAst: Music Status Video Maker является одним из ведущих среди приложений для редактирования видео на сегодняшний день. Оно предоставляет пользователям множество удивительных функций и инструментов, которые позволяют создавать привлекательные и живописные видеоролики с использованием музыки и уникальных эффектов. Одной из ключевых особенностей MAst является возможность редактирования видео. Пользователи могут регулировать различные параметры, такие как фильтры, разрешение, световой баланс и цветовой баланс, чтобы улучшить качество своих видеороликов. Даже если исходное видео было снято на устройстве с низким разрешением, приложение поможет сделать его более качественным и привлекательным.


Еще одной замечательной функцией является наличие десятков привлекательных видео-шаблонов с разными темами. Эти шаблоны позволяют пользователям легко создавать видеоролики с различными контекстами, такими как любовь, семья, природа, путешествия, дни рождения и многое другое. Выбрав подходящий шаблон, пользователи могут быстро и легко обновить свое видео, придав ему уникальный стиль и настроение. В итоге, MAst: Music Status Video Maker предоставляет множество возможностей для создания привлекательных и креативных видеороликов с использованием музыки и различных эффектов, делая редактирование видео доступным и увлекательным процессом.


Скриншоты

Информация о модах

PRO разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать mAst: Music Status Video Maker (Мод, Unlocked) 2.5.5 взлом

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Скачать mAst: Music Status Video Maker (Мод, Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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