Audio Editor Pro - Music Editor, Sound Editor (Мод, Unlocked) 1.01.69.0520
Audio Editor Pro - это приложение для редактирования музыки на мобильных телефонах. Благодаря интеграции множества различных инструментов, таких как нарезка музыки, объединение музыки, отделение звука от доступных видео, приложение позволяет вам свободно создавать музыку и аудиоклипы. Обладая удобными функциями и будучи полностью бесплатным, приложение становится все более интересным и популярным.
Audio Editor Pro позволяет вырезать звук из песни или существующего аудиоклипа. Вы можете легко отрегулировать точное положение, которое вы хотите вырезать, перетащив полосу регулировки. Вы можете слушать и отрегулировать положение стрижки для наилучшего соответствия. После того, как вы вырежете желаемую музыку или аудиоклип, вы можете приступить к их сшиванию и создать тему или звуковую дорожку именно так, как вы хотите.
Pro разблокирован
Скачать Audio Editor Pro - Music Editor, Sound Editor (Мод, Unlocked) v1.01.69.0520 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.