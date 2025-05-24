Описание

Audio Editor Pro - это приложение для редактирования музыки на мобильных телефонах. Благодаря интеграции множества различных инструментов, таких как нарезка музыки, объединение музыки, отделение звука от доступных видео, приложение позволяет вам свободно создавать музыку и аудиоклипы. Обладая удобными функциями и будучи полностью бесплатным, приложение становится все более интересным и популярным.





Audio Editor Pro позволяет вырезать звук из песни или существующего аудиоклипа. Вы можете легко отрегулировать точное положение, которое вы хотите вырезать, перетащив полосу регулировки. Вы можете слушать и отрегулировать положение стрижки для наилучшего соответствия. После того, как вы вырежете желаемую музыку или аудиоклип, вы можете приступить к их сшиванию и создать тему или звуковую дорожку именно так, как вы хотите.







