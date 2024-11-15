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REAL PADS: Стать диджеем барабанных колодок (Мод, Unlocked)

REAL PADS: Стать диджеем барабанных колодок (Мод, Unlocked) 8.32.6

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Версия:
8.32.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 378
Скриншоты
Описание

REAL PADS подарит вам действительно незабываемые впечатления от музыки. Если вы любитель электронной музыки и хотите создать свою собственную захватывающую музыку, это приложение будет для вас правильным выбором. С помощью приложения вы сможете мгновенно превратить свой телефон или планшет в профессиональный музыкальный проигрыватель, как и лучшие ди-джеи. Вы когда-нибудь задумывались о том, как ди-джеи могут сочинять свою собственную потрясающую электронную музыку? Это из-за особого сочетания разных типов звуков, представленных на профессиональных пэдах.


 Но теперь вы также можете полностью сделать это с НАСТОЯЩИМИ ПУЛЬТАМИ; приложение позволит пользователям настраивать и создавать свои собственные особые типы звуков. Наряду с этим, чтобы вы могли постоянно записывать музыку, издатели приложений будут постоянно выпускать обновления для пользователей. Каждую неделю пользователи будут получать новые наборы, чтобы иметь возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал в музыке. Чтобы создавать отличные музыкальные произведения, вам придется комбинировать сразу несколько звуков. Приложение позволит выполнять мультитач по экрану. Благодаря этому вы сможете одновременно прослушивать несколько гор музыки в приложении для создания увлекательных аудиодорожек.


Информация о модах
  • Все пакеты разблокированы
  • Премиум разблокирован
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать REAL PADS: Стать диджеем барабанных колодок (Мод, Unlocked) v8.32.6 MOD APK

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Скачать REAL PADS: Стать диджеем барабанных колодок (Мод, Unlocked) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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