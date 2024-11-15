Описание

REAL PADS подарит вам действительно незабываемые впечатления от музыки. Если вы любитель электронной музыки и хотите создать свою собственную захватывающую музыку, это приложение будет для вас правильным выбором. С помощью приложения вы сможете мгновенно превратить свой телефон или планшет в профессиональный музыкальный проигрыватель, как и лучшие ди-джеи. Вы когда-нибудь задумывались о том, как ди-джеи могут сочинять свою собственную потрясающую электронную музыку? Это из-за особого сочетания разных типов звуков, представленных на профессиональных пэдах.





Но теперь вы также можете полностью сделать это с НАСТОЯЩИМИ ПУЛЬТАМИ; приложение позволит пользователям настраивать и создавать свои собственные особые типы звуков. Наряду с этим, чтобы вы могли постоянно записывать музыку, издатели приложений будут постоянно выпускать обновления для пользователей. Каждую неделю пользователи будут получать новые наборы, чтобы иметь возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал в музыке. Чтобы создавать отличные музыкальные произведения, вам придется комбинировать сразу несколько звуков. Приложение позволит выполнять мультитач по экрану. Благодаря этому вы сможете одновременно прослушивать несколько гор музыки в приложении для создания увлекательных аудиодорожек.