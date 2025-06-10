Girly Glitter Wallpaper Glitzy (Мод, Unlocked) 3.0.49
Если вы девушка, которая любит все, что блестит, то Glitzy — идеальное приложение для вас! Glitzy предлагает огромный выбор обоев с более чем 10 000 живых обоев с девчачьим блеском и милыми фонами в формате HD. Кроме того, вы также можете создавать свои блестящие обои с помощью простого в использовании средства для создания обоев Glitzy.
Создатель обоев Glitzy позволяет создавать симпатичные блестящие HD-обои всего за несколько кликов. Вы можете добавить блестки к своим любимым фонам или фотографиям и даже персонализировать обои, добавив свои инициалы. Лучшая часть? Живые блестящие обои блестят, когда вы двигаете телефон, как блестящая поверхность!
Glitzy предлагает большой выбор забавных и классных обоев и фонов, которые вы можете выбрать. Если вы ищете что-то эстетическое, аниме, каваи, девчушку, цветы, природу, единорога, мультфильмы, щенка, кошку, любовь или цитаты, Glitzy предоставит вам все необходимое. Кроме того, с более чем 10 000 HD-обоев вам никогда не будет скучно!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.