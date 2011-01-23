Описание

Встроенный календарь вашего телефона — важный инструмент для отслеживания течения времени. Ежедневно | Виджет календаря — это приложение, позволяющее создавать виджеты специально для вашего календаря, что упрощает отслеживание. Календари необходимы для отслеживания важных дат и событий и ежедневных напоминаний о важных событиях. Люди очень долго боролись с правильным использованием календаря. Вы не можете постоянно следить за своим расписанием; создание виджета на главном экране гораздо полезнее. Вы можете найти все, что вам нужно знать о текущем квесте, открыв экран.





Во-первых, у вас почти наверняка будет доступ к календарю, чтобы отметить предстоящие важные мероприятия, события и обязательства. Пожалуйста, заполните детали мероприятия, включая точное время и то, что вы хотели бы там сделать. Если чего-то не хватает, сообщение будет двусмысленным, а в некоторых случаях резко измененным. Например, если вы не установите время, система уведомит вас в 00:00 определенного дня, что неудобно. Все должно быть объяснено точно, потому что вы забудете, что вы должны делать без содержания. Поскольку каждое задание должно быть выполнено полностью, чем конкретнее вы будете, тем лучше. Бросать их посреди действия не очень интересно.