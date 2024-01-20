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муслим про: Рамадан 2023 (Мод, Premium Unlocked)

муслим про: Рамадан 2023 (Мод, Premium Unlocked) 15.6

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Версия:
15.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bitsmedia Pte Ltd
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
989

Muslim Pro - это важное приложение для многих мусульман, которые интересуются своей религией и хотят иметь доступ к разнообразным ресурсам и информации о исламе. Оно предоставляет разнообразные полезные функции для мусульманской общины.

Одной из ключевых особенностей приложения является информация о времени молитвы, которая автоматически адаптируется к вашему местоположению. Это позволяет мусульманам знать точное время начала и окончания молитвы, что имеет большое значение в исламской практике. Кроме того, приложение также предоставляет информацию о местоположениях мечетей по всему миру, что может быть полезно для путешествующих.


Другой важной функцией является возможность получать звуковые уведомления о времени молитвы. Эти уведомления могут быть настроены на разные типы звуков и голоса муэдзина, что помогает создать атмосферу для выполнения молитвы. Это особенно важно в тех случаях, когда мусульманин находится вдали от мечети. В целом, Muslim Pro предоставляет мусульманам ряд полезных инструментов и ресурсов, чтобы помочь им в практике своей религии, независимо от того, где они находятся.





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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать муслим про: Рамадан 2023 (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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