Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked) 5.0
Мгновенная оценка драгоценных металлов — плати ровно столько, сколько нужно
Цена на Золото и Серебро — карманный калькулятор, который за пару касаний показывает, сколько стоят грамм золота, серебра, платины или палладия с учётом их пробы. Введи вес кольца, выбери 585-ю или 916-ю пробу — и приложение мгновенно подтянет свежую биржевую котировку. Каждые пять минут курс обновляется автоматически, так что, стоя у витрины или принимая лом, ты опираешься на реальные цифры, а не вчерашние догадки. Никаких таблиц и формул: вся математика уже в телефоне, а оценка занимает меньше минуты.
Для ювелира в мастерской и покупателя на рынке одинаково полезна функция наценки/скидки — задай +20% или −15%, и калькулятор сразу покажет конечную цену изделия с учётом твоей маржи. Историю котировок листай за неделю, чтобы уловить тренд, а виджет курса на главном экране напомнит, когда металл пошёл вверх. Достаточно знать вес и пробу, остальное сделает приложение: скачай и преврати каждую сделку в уверенную, обоснованную покупку.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.