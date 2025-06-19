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Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked)

Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked) 5.0

Мгновенная оценка драгоценных металлов — плати ровно столько, сколько нужно
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Версия:
5.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
despDev
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Вчера, 19:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Цена на Золото и Серебро — карманный калькулятор, который за пару касаний показывает, сколько стоят грамм золота, серебра, платины или палладия с учётом их пробы. Введи вес кольца, выбери 585-ю или 916-ю пробу — и приложение мгновенно подтянет свежую биржевую котировку. Каждые пять минут курс обновляется автоматически, так что, стоя у витрины или принимая лом, ты опираешься на реальные цифры, а не вчерашние догадки. Никаких таблиц и формул: вся математика уже в телефоне, а оценка занимает меньше минуты.


Для ювелира в мастерской и покупателя на рынке одинаково полезна функция наценки/скидки — задай +20% или −15%, и калькулятор сразу покажет конечную цену изделия с учётом твоей маржи. Историю котировок листай за неделю, чтобы уловить тренд, а виджет курса на главном экране напомнит, когда металл пошёл вверх. Достаточно знать вес и пробу, остальное сделает приложение: скачай и преврати каждую сделку в уверенную, обоснованную покупку.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked) v5.0 MOD APK

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Скачать Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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