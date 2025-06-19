Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked) b.0.1.435
Создай яркие сторис с цветными шрифтами и забавными стикерами легко
Fontly — мастер сторис для тех, кто хочет говорить громко и ярко. Открываешь проект, нажимаешь «Добавить текст», листаешь палитру и в два касания кладёшь живую, переливающуюся цитату на фото или видео. Каждые пять минут пробуешь новый градиент, вращаешь буквы, приклеиваешь анимированные стикеры-акценты и смотришь, как будничный кадр превращается в динамичный плакат. Инструменты просты, а фантазия — без лимитов: готов испытать её?
Библиотека собрала более ста цветных шрифтов ручной работы и десятки каллиграфических наборов на русском, украинском и казахском. Сохраняй собственные пресеты, делись шаблонами с друзьями и открывай новые стикеры за ежедневные задания — приложение бережёт их в облаке, чтобы ты мог вернуться к проекту на любом экране. Настраивай размер, межбуквье и тени, добавляй мантру из цитат и выпускай историю, которую пролистают до конца; публика уже готова ставить реакции, осталось удивить её первым кадром.
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Скачать Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked) vb.0.1.435 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.