Описание

Fontly — мастер сторис для тех, кто хочет говорить громко и ярко. Открываешь проект, нажимаешь «Добавить текст», листаешь палитру и в два касания кладёшь живую, переливающуюся цитату на фото или видео. Каждые пять минут пробуешь новый градиент, вращаешь буквы, приклеиваешь анимированные стикеры-акценты и смотришь, как будничный кадр превращается в динамичный плакат. Инструменты просты, а фантазия — без лимитов: готов испытать её?





Библиотека собрала более ста цветных шрифтов ручной работы и десятки каллиграфических наборов на русском, украинском и казахском. Сохраняй собственные пресеты, делись шаблонами с друзьями и открывай новые стикеры за ежедневные задания — приложение бережёт их в облаке, чтобы ты мог вернуться к проекту на любом экране. Настраивай размер, межбуквье и тени, добавляй мантру из цитат и выпускай историю, которую пролистают до конца; публика уже готова ставить реакции, осталось удивить её первым кадром.