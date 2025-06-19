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Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked)

Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked) b.0.1.435

Создай яркие сторис с цветными шрифтами и забавными стикерами легко
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Версия:
b.0.1.435
Требования:
Android 10
Разработчик:
Sarafan Mobile Limited
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Fontly — мастер сторис для тех, кто хочет говорить громко и ярко. Открываешь проект, нажимаешь «Добавить текст», листаешь палитру и в два касания кладёшь живую, переливающуюся цитату на фото или видео. Каждые пять минут пробуешь новый градиент, вращаешь буквы, приклеиваешь анимированные стикеры-акценты и смотришь, как будничный кадр превращается в динамичный плакат. Инструменты просты, а фантазия — без лимитов: готов испытать её?


Библиотека собрала более ста цветных шрифтов ручной работы и десятки каллиграфических наборов на русском, украинском и казахском. Сохраняй собственные пресеты, делись шаблонами с друзьями и открывай новые стикеры за ежедневные задания — приложение бережёт их в облаке, чтобы ты мог вернуться к проекту на любом экране. Настраивай размер, межбуквье и тени, добавляй мантру из цитат и выпускай историю, которую пролистают до конца; публика уже готова ставить реакции, осталось удивить её первым кадром.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked) vb.0.1.435 MOD APK

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Скачать Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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