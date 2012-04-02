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GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка)

GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка) 7.82.0

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Версия:
7.82.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GoDaddy Mobile, LLC
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 309
Скриншоты
Описание

GoDaddy Studio - это мощное и интуитивно понятное приложение для графического дизайна, которое позволяет пользователям создавать уникальные и художественные фотографии в своем собственном стиле. Оно предоставляет быстрый и стильный фоторедактор, который позволяет легко создавать визитки, флаеры, плакаты и многое другое. Одной из привлекательных особенностей GoDaddy Studio являются готовые шаблоны, которые пользователи могут использовать в своих проектах, даже если у них нет опыта в дизайне. Недавние обновления приложения внесли несколько новых функций.


Пользователи могут зарегистрировать учетную запись в приложении с помощью своего аккаунта Gmail, что позволяет получать уведомления о новых информациях и обновлениях. Это облегчает отслеживание обновлений и новых функций. Кроме того, обновление напоминает пользователям об активации новой учетной записи GoDaddy Studio, предлагая им новые возможности и функции. Переход на новую учетную запись может быть безболезненным процессом, и приложение предоставляет инструкции по сохранению проектов, чтобы ничего не потерять. GoDaddy Studio позволяет быстро и легко создавать профессиональную графику для различных целей, будь то реклама, визитные карточки или другие дизайнерские проекты. С его помощью пользователи могут реализовать свои творческие идеи всего за несколько минут.



Информация о модах
  • Подписка Pro / Платные функции разблокированы;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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Скачать GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка) v7.82.0 MOD APK

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Скачать GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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