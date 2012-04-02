GoDaddy Studio - это мощное и интуитивно понятное приложение для графического дизайна, которое позволяет пользователям создавать уникальные и художественные фотографии в своем собственном стиле. Оно предоставляет быстрый и стильный фоторедактор, который позволяет легко создавать визитки, флаеры, плакаты и многое другое. Одной из привлекательных особенностей GoDaddy Studio являются готовые шаблоны, которые пользователи могут использовать в своих проектах, даже если у них нет опыта в дизайне. Недавние обновления приложения внесли несколько новых функций.
Пользователи могут зарегистрировать учетную запись в приложении с помощью своего аккаунта Gmail, что позволяет получать уведомления о новых информациях и обновлениях. Это облегчает отслеживание обновлений и новых функций. Кроме того, обновление напоминает пользователям об активации новой учетной записи GoDaddy Studio, предлагая им новые возможности и функции. Переход на новую учетную запись может быть безболезненным процессом, и приложение предоставляет инструкции по сохранению проектов, чтобы ничего не потерять. GoDaddy Studio позволяет быстро и легко создавать профессиональную графику для различных целей, будь то реклама, визитные карточки или другие дизайнерские проекты. С его помощью пользователи могут реализовать свои творческие идеи всего за несколько минут.
- Подписка Pro / Платные функции разблокированы;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- AOSP-совместимый режим;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка) v7.82.0 MOD APK
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