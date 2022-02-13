Описание

StayFree - Screen Time Tracker & Limit App Usage - это приложение, которое помогает пользователям отслеживать время использования телефона и ограничивать использование телефона. Когда приложение активно, оно будет постоянно предоставлять статистические данные об ограниченных периодах использования телефона всеми пользователями. Каждый пользователь может легко установить ограничение по времени использования своего телефона в приложениях для наиболее удобного и эффективного мониторинга.





Одним из захватывающих факторов в StayFree является то, что он может легко контролировать лимиты использования вашего телефона. Это одно из самых эффективных приложений с самым высоким рейтингом и высоким рейтингом для контроля и управления временем вашего телефона. Каждый присоединяющийся пользователь получит дружественный интерфейс. Кроме того, скорость работы этого приложения чрезвычайно высока, что делает работу с пользователем более удобной, чем когда-либо.



