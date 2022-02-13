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Экранное время & Самоконтроль (StayFree) (Мод, Unlocked)

Экранное время & Самоконтроль (StayFree) (Мод, Unlocked) 18.2.0

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Версия:
18.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StayFree Apps
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 956
Скриншоты
Описание

StayFree - Screen Time Tracker & Limit App Usage - это приложение, которое помогает пользователям отслеживать время использования телефона и ограничивать использование телефона. Когда приложение активно, оно будет постоянно предоставлять статистические данные об ограниченных периодах использования телефона всеми пользователями. Каждый пользователь может легко установить ограничение по времени использования своего телефона в приложениях для наиболее удобного и эффективного мониторинга. 


Одним из захватывающих факторов в StayFree является то, что он может легко контролировать лимиты использования вашего телефона. Это одно из самых эффективных приложений с самым высоким рейтингом и высоким рейтингом для контроля и управления временем вашего телефона. Каждый присоединяющийся пользователь получит дружественный интерфейс. Кроме того, скорость работы этого приложения чрезвычайно высока, что делает работу с пользователем более удобной, чем когда-либо.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Экранное время & Самоконтроль (StayFree) (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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