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Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья (Мод, Unlocked)

Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья (Мод, Unlocked) p12.2.1

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Версия:
p12.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pacer Health
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 314
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Описание

Pacer Pedometer: Walking, Running, Step Challenges - это многофункциональное приложение для отслеживания физической активности и улучшения физической формы. Оно предоставляет возможность контролировать свои тренировки и следить за своими достижениями в области здоровья и фитнеса. Приложение позволяет отслеживать количество шагов, записывать дистанцию и скорость при занятиях бегом или ходьбой на открытом воздухе. Оно также предоставляет разнообразные тренировки и упражнения с подробными инструкциями и видеороликами, помогая разнообразить физическую активность и достичь лучших результатов.


Пользователи могут анализировать свой прогресс с помощью графиков и статистики, соревноваться с друзьями в сообществе и делиться своими достижениями в социальных сетях. Это приложение подходит для всех, кто стремится вести активный образ жизни и улучшить свое физическое состояние, делая занятия спортом более увлекательными и мотивирующими.



Информация о модах

Премиум-функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья (Мод, Unlocked) vp12.2.1 MOD APK

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Скачать Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья (Мод, Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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