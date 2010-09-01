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Quotes Creator - Текст на фото (Мод, Unlocked)

Quotes Creator - Текст на фото (Мод, Unlocked) 1.6.214

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Версия:
1.6.214
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Appexel App Maker
Категория:
Программы / Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
191

QuotesCreator - ваш творческий спутник в мире цитатных изображений и текстовых графиков. Это интуитивно понятное приложение, которое предоставляет вам безграничные возможности для создания вдохновляющих и красочных композиций. Вам больше не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы делиться своими мыслями и идеями в оригинальной форме.


QuotesCreator позволяет вам выбирать из разнообразных настроек, таких как фон, цвет текста, размер и стиль шрифта. Вы также можете загрузить собственные фотографии, чтобы использовать их в качестве фона для ваших цитатных изображений, придавая им уникальность и личное значение.


Создавайте важные цитаты, мотивирующие стихи, веселые афоризмы или поделитесь своими мыслями с другими, добавляя к ним стильное оформление. Публикуйте свои творения на социальных сетях, включая Instagram, Facebook и Twitter, чтобы поделиться вдохновением с вашими друзьями и последователями.


QuotesCreator также предоставляет возможность добавления водяных знаков, логотипов и QR-кодов, что делает его отличным инструментом для брендинга и маркетинга. Возможности приложения позволяют вам проявить свою индивидуальность и творческий потенциал, создавая уникальные и увлекательные текстовые изображения.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Quotes Creator - Текст на фото (Мод, Unlocked) 1.6.214 взлом

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Скачать Quotes Creator - Текст на фото (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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