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Playback: background play (Мод, Unlocked)

Playback: background play 1.8.3

Unlocked
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Версия:
1.8.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Androxus
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
213
Скриншоты
Описание

В мире бесчисленных приложений Playback возвышается как непревзойденный музыкальный и видеоплеер. Это не просто приложение, а настоящая магия. Оно предоставляет пользователям уникальную возможность наслаждаться своими любимыми медиа-контентом и одновременно выполнять другие задачи, перенося картинку в картинке на новый уровень.


Особенно выделяется революционная функция "плавающего режима", которая позволяет продолжить просмотр или прослушивание даже тогда, когда экран вашего устройства засыпает или блокируется. Это дарит пользователям роскошь не прерывать свой контент, оставаясь при этом свободными для других задач.


Таким образом, "Playback" не просто плеер, а верный спутник для тех, кто ценит удобство и многозадачность. Он объединяет в себе магию, позволяя вам наслаждаться медиа в любое время и в любом месте, не отвлекаясь от остальных важных дел. Это искусство делать вашу цифровую жизнь ещё более удивительной и комфортной.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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