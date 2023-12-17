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Ночной экран (Мод, Подписка)

Ночной экран (Мод, Подписка) 18

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Версия:
18
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Arrows App
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
425
Скриншоты
Описание

Night Screen - это удивительное приложение, которое призвано сделать ваше использование смартфона более комфортным и дружелюбным к глазам. Оно предоставляет инновационные решения для снижения яркости экрана ниже минимальных уровней настройки, что особенно полезно в ночное время или в условиях слабого освещения.


С Night Screen вы можете быть уверены, что ваши глаза будут менее напряжены, и качество вашего сна улучшится. Это приложение предоставляет вам полный контроль над уровнем яркости, а интеллектуальные функции автоматизации позволяют настроить его так, чтобы экран автоматически затемнялся в зависимости от времени суток.


Удобный и интуитивно понятный интерфейс делает использование Night Screen максимально простым и приятным. Вы сможете настроить приложение так, как вам удобно, и наслаждаться более комфортным использованием вашего смартфона. Не упустите возможность заботиться о своем зрении и качестве сна с помощью этого инновационного приложения!


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Скачать Ночной экран (Мод, Подписка) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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