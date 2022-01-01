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Rock Identifier - Stone ID (Мод, Unlocked)

Rock Identifier - Stone ID (Мод, Unlocked) 2.3.49

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Версия:
2.3.49
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Next Vision Limited
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 951
Скриншоты
Описание

Rock Identifier поддерживает пользователей в процессе познания мира, настраивая сложный сканер, который помогает идентифицировать камни и предоставлять полную информацию об интересующем вас камне. Геологическая среда вокруг области, в которой вы стоите, всегда вызывает большой интерес у многих. люди. Чтобы предоставить больше знаний и получить правильное их восприятие, приложение приходит и помогает вам. В настоящее время пользователи могут использовать приложение где угодно и участвовать в процессе открытия геологического мира с обучающим сообществом на форумах.


Функции, добавленные в обновленные версии Rock Identifier, не разочаровывают пользователей, предоставляя более подробную информацию, чтобы вы могли легко получить доступ к новым знаниям. В настоящее время пользователи могут добавлять новые локальные карты, чтобы помочь системе находить и легко идентифицировать камни и их детали. В системе также переработан интерфейс, чтобы вы могли свободно создавать свою личную страницу. Загруженные изображения будут обложкой обновленного информационного поста; вы можете украсить их с помощью инструментов приложения.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Rock Identifier - Stone ID (Мод, Unlocked) 37 Мб Ссылка 2 37 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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