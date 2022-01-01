Описание

Rock Identifier поддерживает пользователей в процессе познания мира, настраивая сложный сканер, который помогает идентифицировать камни и предоставлять полную информацию об интересующем вас камне. Геологическая среда вокруг области, в которой вы стоите, всегда вызывает большой интерес у многих. люди. Чтобы предоставить больше знаний и получить правильное их восприятие, приложение приходит и помогает вам. В настоящее время пользователи могут использовать приложение где угодно и участвовать в процессе открытия геологического мира с обучающим сообществом на форумах.





Функции, добавленные в обновленные версии Rock Identifier, не разочаровывают пользователей, предоставляя более подробную информацию, чтобы вы могли легко получить доступ к новым знаниям. В настоящее время пользователи могут добавлять новые локальные карты, чтобы помочь системе находить и легко идентифицировать камни и их детали. В системе также переработан интерфейс, чтобы вы могли свободно создавать свою личную страницу. Загруженные изображения будут обложкой обновленного информационного поста; вы можете украсить их с помощью инструментов приложения.







