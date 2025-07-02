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Автор анимированных стикеров (Мод, Unlocked)

Автор анимированных стикеров (Мод, Unlocked) v1.46

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Версия:
1.46
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Memento Apps, Inc
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 314
Описание

Animated Sticker Maker - это мощное и инновационное приложение, которое предоставляет вам множество инструментов для создания уникальных анимированных стикеров и стикеров. Это приложение открывает перед вами мир творчества, где вы можете выразить свою индивидуальность и фантазию, создавая стикеры, которые полностью соответствуют вашему видению.


Одной из ключевых особенностей Animated Sticker Maker является его простота в использовании. Вы можете легко создавать стикеры, даже если у вас нет опыта в графическом дизайне. Приложение предоставляет вам доступ к различным инструментам, таким как кисти, текст, формы и фильтры, которые помогут вам придать вашим стикерам уникальный стиль и внешний вид.


Однако одним из главных преимуществ Animated Sticker Maker является его способность создавать анимированные стикеры. Вы можете добавлять движение, эффекты и анимацию к вашим стикерам, что делает их более выразительными и привлекательными. Это отличный способ сделать ваши сообщения более яркими и забавными. Приложение также предоставляет вам возможность добавлять текст и подписи к вашим стикерам, что позволяет вам делать персональные и информативные стикеры для любых целей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Автор анимированных стикеров (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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