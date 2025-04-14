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Stickify: Stickers in WhatsApp (Мод, Unlocked)

Stickify: Stickers in WhatsApp 5.8.1

Unlocked
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1
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Версия:
5.8.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Stickify
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 759
Скриншоты
Описание

Это приложение дает пользователям WhatsApp по всему миру доступ к лучшим доступным стикерам. Они могут использовать его, чтобы передать свои чувства своим друзьям и продемонстрировать свое уникальное чувство стиля. В Stickify Store самая обширная коллекция наклеек, доступных для использования с WhatsApp, и их нет больше нигде и можно найти только там. Для всех наклеек WhatsApp необходимо загрузить только одно приложение.


У вас есть возможность создавать свои собственные стикеры WhatsApp с помощью приложения Stickify Store. Это одна из самых полезных функций, которую сердечные создатели разработали для этой цели. У вас есть возможность подключиться к сети и превратить свое лицо в мем, который можно использовать в любой обстановке чата. После этого у вас будет возможность напрямую отправлять наборы наклеек своим друзьям. Выражение вашего лица должно быть источником вдохновения для одного из самых забавных мемов в Интернете, потому что все ваши друзья пытаются подражать ему. Они также могут общаться друг с другом, используя выражения их лиц для той же цели.


Если вы хотите сделать свои стикеры для WhatsApp, вы открываете магазин Stickify и переходите на страницу «Создать». Чтобы создать новый набор наклеек, нажмите кнопку «Новый набор наклеек» и дайте набору имя. Затем нажмите кнопку со знаком плюс (плюс) и выберите изображение из галереи вашего телефона, чтобы использовать его в качестве фона стикера. После этого вам нужно будет обрезать изображение, добавить столько украшений, смайликов, текста и наклеек, сколько вы хотите, а затем нажать «Продолжить». Ваш набор наклеек WhatsApp готов. Последний шаг — нажать кнопку «Поделиться», что позволит вам добавить его в WhatsApp или отправить друзьям.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Stickify: Stickers in WhatsApp (Мод, Unlocked) v5.8.1 MOD APK

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Скачать Stickify: Stickers in WhatsApp (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

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