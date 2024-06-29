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Ampere (Мод, Unlocked)

Ampere (Мод, Unlocked) 4.17

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Версия:
4.17
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Brain_trapp
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
286

Ampere предоставляет вам интуитивные и удобные виджеты для мониторинга процесса зарядки вашего устройства прямо с домашнего экрана. Вы больше не должны каждый раз заходить в приложение, чтобы узнать, как быстро заряжается ваш аккумулятор или какая сейчас скорость разрядки. Этот инструмент станет вашим персональным помощником, который всегда держит вас в курсе состояния батареи вашего устройства.


А благодаря интеллектуальным оповещениям, Ampere будет своевременно уведомлять вас о различных аспектах процесса зарядки, будь то слишком медленный ток или момент, когда аккумулятор полностью заряжен. Забудьте о стрессе, связанном с ожиданием окончания зарядки: теперь у вас есть информированный и эффективный способ следить за зарядкой вашего устройства.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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MOD 12 Мб Dark 12 Мб MOD (Ссылка 2) 12 Мб Dark (Ссылка 2) 12 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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