Ampere предоставляет вам интуитивные и удобные виджеты для мониторинга процесса зарядки вашего устройства прямо с домашнего экрана. Вы больше не должны каждый раз заходить в приложение, чтобы узнать, как быстро заряжается ваш аккумулятор или какая сейчас скорость разрядки. Этот инструмент станет вашим персональным помощником, который всегда держит вас в курсе состояния батареи вашего устройства.





А благодаря интеллектуальным оповещениям, Ampere будет своевременно уведомлять вас о различных аспектах процесса зарядки, будь то слишком медленный ток или момент, когда аккумулятор полностью заряжен. Забудьте о стрессе, связанном с ожиданием окончания зарядки: теперь у вас есть информированный и эффективный способ следить за зарядкой вашего устройства.