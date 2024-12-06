android-1.ru / Программы / Инструменты / Color Detector & Catcher (Мод, Unlocked)
Color Detector & Catcher (Мод, Unlocked)

Color Detector & Catcher (Мод, Unlocked) 1.12

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Stupendous Games
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
189
Скриншоты
Описание

Color Detector & Catcher - это удивительное приложение, которое позволяет пользователям исследовать и ловить цвета вокруг себя. Оно превращает ваше устройство в цветовой детектор, который может определять и анализировать цвета в реальном времени. Вы можете направить камеру вашего устройства на любой объект или поверхность, и приложение мгновенно определит и отобразит его цвет.


Вы также можете выбрать любой цвет на экране, и приложение предоставит вам его цветовой код. Возможность извлекать цвета из изображений из галереи делает его полезным инструментом для дизайнеров и художников. Совместимость с различными цветовыми палитрами делает его мощным инструментом для профессионалов и хобби-дизайнеров. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс и доступно даже для тех, кто не обладает техническими навыками. Color Detector & Catcher открывает новые возможности для творчества и дизайна, позволяя вам исследовать и захватывать краски мира вокруг вас.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Color Detector & Catcher (Мод, Unlocked) v1.12 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Color Detector & Catcher (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
WiFi Mouse Pro
WiFi Mouse Pro
Version: 5.2.0
WiFi Mouse Pro
WiFi Mouse Pro
Version: 5.5.1
Заметки GPT на базе ChatGPT (Мод, Premium Unlocked)
Заметки GPT на базе ChatGPT (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.5.4.0
Any Router Admin: Setup Page (Мод, Premium Unlocked)
Any Router Admin: Setup Page (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3,8
Unit Lab - Universal Converter
Unit Lab - Universal Converter
Version: 8.3
Удаление (Мод, Pro Unlocked)
Удаление (Мод, Pro Unlocked)
Version: 2.32
Необычные текстовые символы (Мод, Premium Unlocked)
Необычные текстовые символы (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.8.9
AppBlock блокировка приложений (Мод, Pro Unlocked)
AppBlock блокировка приложений (Мод, Pro Unlocked)
Version: 7.2.9

Отзывы о Color Detector & Catcher (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив