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Удаление (Мод, Pro Unlocked)

Удаление (Мод, Pro Unlocked) v2.35

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Версия:
2.35
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Splend Apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
738
Описание

Приложение Uninstaller предоставляет вам простой и эффективный способ удалить любое приложение с вашего устройства. Его основное преимущество заключается в том, что оно предоставляет удобный и понятный интерфейс, который делает процесс удаления приложений более легким. Uninstaller позволяет вам быстро найти и удалить приложения, которые вам больше не нужны. Это освобождает место на вашем устройстве и может улучшить его производительность.


Вы также можете управлять приложениями, не обязательно удалять их полностью. Например, вы можете остановить запущенные приложения или очистить кеш для оптимизации работы вашего устройства. Uninstaller обеспечивает безопасное удаление приложений, предотвращая возможные проблемы, связанные с неполным удалением файлов или данных. Приложение предоставляет понятный интерфейс, который легко использовать как опытным пользователям, так и новичкам.Таким образом, Uninstaller помогает вам эффективно управлять приложениями на вашем устройстве, обеспечивая легкий доступ к функциям удаления и оптимизации.


Информация о модах

Про разблокировано

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Удаление (Мод, Pro Unlocked) v2.35 MOD APK

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Скачать Удаление (Мод, Pro Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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