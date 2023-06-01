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AppBlock блокировка приложений (Мод, Pro Unlocked)

AppBlock блокировка приложений (Мод, Pro Unlocked) 7.0.7

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Версия:
7.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MobileSoft s.r.o.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
246

"AppBlock блокировка приложений" представляет собой умный блокировщик приложений, который помогает пользователям учиться и работать более эффективно, устраняя отвлекающие приложения. Целью этого приложения является повышение концентрации и уменьшение отвлекающих факторов, которые могут мешать продуктивности. С помощью этого инструмента пользователи могут легко настраивать блокировку доступа к определенным приложениям. Особенно это полезно для людей, которые имеют тенденцию легко отвлекаться на социальные сети, мессенджеры и другие приложения во время работы или учебы. Приложение предоставляет возможность выбирать, к каким приложениям ограничивать доступ, и активировать блокировку.


Пользователи могут заблокировать доступ к приложениям, которые часто вызывают отвлечение, таким образом, предотвращая нецелевое использование важного времени. Это позволяет им поддерживать высокую производительность и концентрацию во время работы или учебы, избегая отвлекающих факторов и уведомлений от социальных сетей и других приложений. В итоге, это интеллектуальное приложение помогает пользователям управлять своим временем более эффективно и повышать свою продуктивность, устраняя отвлекающие факторы и фокусируясь на важных задачах.



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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AppBlock блокировка приложений (Мод, Pro Unlocked) 7.0.7 взлом

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Скачать AppBlock блокировка приложений (Мод, Pro Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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