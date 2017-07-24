Описание

SafeInCloud Pro - это выдающееся приложение для обеспечения безопасности ваших других приложений. Оно обеспечивает надежное хранение и защиту ваших личных данных, данных для входа и паролей путем их шифрования. Эти стандарты шифрования соответствуют международным стандартам безопасности данных, что гарантирует вашу конфиденциальность при использовании различных приложений, включая социальные сети. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами приложения Менеджер паролей SafeInCloud, вам потребуется сначала загрузить его и выбрать информацию и приложения, которые вы хотите защитить.





Затем вы можете установить пароль для доступа к вашим данным, обеспечивая их дополнительную безопасность. Приложение также поддерживает вход по отпечатку пальца, что делает процесс входа в систему быстрым и удобным. Интеллектуальная система сканирования отпечатка пальца обеспечивает безопасность вашей информации и предотвращает доступ несанкционированных лиц к вашим данным. Благодаря этим функциям, вы можете чувствовать себя уверенно и спокойно при использовании своих приложений, зная, что ваша конфиденциальность и безопасность находятся под надежной защитой.



