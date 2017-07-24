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Менеджер Паролей SafeInCloud

Менеджер Паролей SafeInCloud 24.17.7

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Версия:
24.17.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Safe In Cloud
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
215
Скриншоты
Описание

SafeInCloud Pro - это выдающееся приложение для обеспечения безопасности ваших других приложений. Оно обеспечивает надежное хранение и защиту ваших личных данных, данных для входа и паролей путем их шифрования. Эти стандарты шифрования соответствуют международным стандартам безопасности данных, что гарантирует вашу конфиденциальность при использовании различных приложений, включая социальные сети. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами приложения Менеджер паролей SafeInCloud, вам потребуется сначала загрузить его и выбрать информацию и приложения, которые вы хотите защитить.


Затем вы можете установить пароль для доступа к вашим данным, обеспечивая их дополнительную безопасность. Приложение также поддерживает вход по отпечатку пальца, что делает процесс входа в систему быстрым и удобным. Интеллектуальная система сканирования отпечатка пальца обеспечивает безопасность вашей информации и предотвращает доступ несанкционированных лиц к вашим данным. Благодаря этим функциям, вы можете чувствовать себя уверенно и спокойно при использовании своих приложений, зная, что ваша конфиденциальность и безопасность находятся под надежной защитой.



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Скачать Менеджер Паролей SafeInCloud 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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