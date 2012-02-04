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Электрические расчеты (Мод, Premium Unlocked)

Электрические расчеты 10.4.0

Unlocked
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Версия:
10.4.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ettore Gallina
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 008
Скриншоты
Описание

"Электрические расчеты" - это мощный калькулятор, предназначенный для электриков и специалистов в смежных областях.Приложение предоставляет возможность легко рассчитать потребление электроэнергии для различных устройств и объектов. Пользователи могут ввести необходимые данные, такие как цифры и параметры, и получить точные результаты о стоимости потребления электроэнергии. Это удобно для оценки затрат на электроэнергию и планирования бюджета.


Приложение также способно выполнять более сложные расчеты с различными условиями и параметрами. Это позволяет пользователям получать подробные и точные результаты для различных ситуаций и проектов. "Электрические расчеты" является полезным инструментом для профессионалов, работающих в области электрики, а также для всех, кто интересуется расчетами электропотребления и электроэнергии.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Электрические расчеты (Мод, Premium Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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