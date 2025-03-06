Описание

Приложение Расчёты для IT — это незаменимый инструмент для профессионалов и ИТ-энтузиастов, который значительно повышает продуктивность и упрощает выполнение сложных операций. Оно предлагает функционал для конвертации байтов и числовых систем (десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная), представления целых чисел в различных формах, генерации паролей и случайных чисел, кодирования и декодирования Base64 и URL.





Также оно поддерживает генерацию хешей MD5, SHA и CRC-32, конвертацию UNIX-времени и расчет PoE, подсчет подсетей и времени передачи данных. Приложение позволяет использовать функцию пробуждения по локальной сети (Wake On LAN) и преобразование RGB/HEX. Кроме того, оно поддерживает побитовые операции, включая сдвиг и поворот битов.