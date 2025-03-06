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Расчёты для IT (Мод, Premium Unlocked)

Расчёты для IT (Мод, Premium Unlocked) 4.1.0

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Версия:
4.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ettore Gallina
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
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Описание

Приложение Расчёты для IT — это незаменимый инструмент для профессионалов и ИТ-энтузиастов, который значительно повышает продуктивность и упрощает выполнение сложных операций. Оно предлагает функционал для конвертации байтов и числовых систем (десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная), представления целых чисел в различных формах, генерации паролей и случайных чисел, кодирования и декодирования Base64 и URL.


 Также оно поддерживает генерацию хешей MD5, SHA и CRC-32, конвертацию UNIX-времени и расчет PoE, подсчет подсетей и времени передачи данных. Приложение позволяет использовать функцию пробуждения по локальной сети (Wake On LAN) и преобразование RGB/HEX. Кроме того, оно поддерживает побитовые операции, включая сдвиг и поворот битов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Расчёты для IT (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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