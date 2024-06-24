Panels - Sidebar — повышает производительность за счет подключения к любимым приложениям одним касанием.





Панели имеют идеальный размер, чтобы поместиться в правой части экрана и позволяют без проблем перемещаться по экрану. С Panels вы больше никогда не пропустите ярлык.





Автоматизировать! Автоматизировать! Автоматизировать! С Panels ваша работа станет более эффективной, чем когда-либо прежде. Более того, вы можете настроить ярлыки для любого приложения, чтобы отслеживать, что происходит на вашем компьютере в режиме реального времени.





Начните автоматизацию с Panels уже сегодня!