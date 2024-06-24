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Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked)

Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked) 1.458

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Версия:
1.458
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
fossor coding
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 630

Panels - Sidebar — повышает производительность за счет подключения к любимым приложениям одним касанием.


Панели имеют идеальный размер, чтобы поместиться в правой части экрана и позволяют без проблем перемещаться по экрану. С Panels вы больше никогда не пропустите ярлык.


Автоматизировать! Автоматизировать! Автоматизировать! С Panels ваша работа станет более эффективной, чем когда-либо прежде. Более того, вы можете настроить ярлыки для любого приложения, чтобы отслеживать, что происходит на вашем компьютере в режиме реального времени.


Начните автоматизацию с Panels уже сегодня!


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked) 1.458 взлом

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Скачать Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked) 8 МБ Ссылка 2 8 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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