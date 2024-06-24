Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked) 1.458
Версия:
1.458
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
fossor coding
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 8 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 630
Panels - Sidebar — повышает производительность за счет подключения к любимым приложениям одним касанием.
Панели имеют идеальный размер, чтобы поместиться в правой части экрана и позволяют без проблем перемещаться по экрану. С Panels вы больше никогда не пропустите ярлык.
Автоматизировать! Автоматизировать! Автоматизировать! С Panels ваша работа станет более эффективной, чем когда-либо прежде. Более того, вы можете настроить ярлыки для любого приложения, чтобы отслеживать, что происходит на вашем компьютере в режиме реального времени.
Начните автоматизацию с Panels уже сегодня!
Информация о модах
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