FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked) 24.0
Мгновенно меняй лица на фото и видео с помощью ИИ‑редактора
FaceHello: AI Face Swap — это развлекательное приложение, с которым ты можешь за секунды поменяться лицом с другом, мемом или даже любимым персонажем. Просто загрузи фото или видео — и смотри, как искусственный интеллект делает магию. Приложение поддерживает как статичные изображения, так и ролики, сохраняя при этом высокую точность замены лиц и натуральную анимацию.
Ты можешь делать реалистичные дипфейки, создавать забавные клипы для соцсетей, пробовать образы знаменитостей и даже групповые замены в один клик. Идеально для сторис, мемов и весёлого контента — FaceHello превращает обычные кадры в вирусные.
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Скачать FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked) v24.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.