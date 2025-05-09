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FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked)

FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked) 24.0

Мгновенно меняй лица на фото и видео с помощью ИИ‑редактора
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Версия:
24.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AbcMobile
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

FaceHello: AI Face Swap — это развлекательное приложение, с которым ты можешь за секунды поменяться лицом с другом, мемом или даже любимым персонажем. Просто загрузи фото или видео — и смотри, как искусственный интеллект делает магию. Приложение поддерживает как статичные изображения, так и ролики, сохраняя при этом высокую точность замены лиц и натуральную анимацию.


Ты можешь делать реалистичные дипфейки, создавать забавные клипы для соцсетей, пробовать образы знаменитостей и даже групповые замены в один клик. Идеально для сторис, мемов и весёлого контента — FaceHello превращает обычные кадры в вирусные.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked) v24.0 MOD APK

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Скачать FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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