android-1.ru / Программы / Инструменты / Automatic Scroll (Мод, Unlocked)
Automatic Scroll (Мод, Unlocked)

Automatic Scroll (Мод, Unlocked) 2.1.0

Автоматическая прокрутка текста: удобно читать, не касаясь экрана
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One Music Player
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Automatic Scroll — это практичное Android-приложение для автоматической прокрутки длинных страниц, документов и статей, которое избавит тебя от постоянных свайпов. Каждые пять минут — это плавное чтение без лишних движений, будь то сайт, электронная книга или длинный пост. Настраивай скорость, направление и интервалы, чтобы прокрутка шла так, как удобно именно тебе.


С помощью интеллектуального интерфейса и гибких настроек ты можешь включить автопрокрутку одним касанием, остановить в нужный момент и быстро адаптировать под разные приложения и сценарии: от чтения новостей до просмотра рецептов или документации. Automatic Scroll — это не просто прокрутка без рук, это способ сделать чтение на телефоне более комфортным, особенно когда руки заняты или нужно расслабиться. Просто включи — и наслаждайся движением экрана без усилий.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Automatic Scroll (Мод, Unlocked) v2.1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Automatic Scroll (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sound Meter Pro
Sound Meter Pro
Version: 2.6.11
FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked)
FaceHello : AI Face Swap (Мод, Unlocked)
Version: 24.0
APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked)
APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked)
Version: 1.10.1
Colorimeter - Color Analysis
Colorimeter - Color Analysis
Version: 2.25.16
PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked)
PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.0
Prisma3D - Модель, анимация (Мод, Unlocked)
Prisma3D - Модель, анимация (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.1
1DM+: Browser & Video Download
1DM+: Browser & Video Download
Version: 18.1
Clone App-Parallel Dual Space (Мод, Unlocked)
Clone App-Parallel Dual Space (Мод, Unlocked)
Version: 3.3.1

Отзывы о Automatic Scroll (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив