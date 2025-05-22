Automatic Scroll (Мод, Unlocked) 2.1.0
Автоматическая прокрутка текста: удобно читать, не касаясь экрана
Automatic Scroll — это практичное Android-приложение для автоматической прокрутки длинных страниц, документов и статей, которое избавит тебя от постоянных свайпов. Каждые пять минут — это плавное чтение без лишних движений, будь то сайт, электронная книга или длинный пост. Настраивай скорость, направление и интервалы, чтобы прокрутка шла так, как удобно именно тебе.
С помощью интеллектуального интерфейса и гибких настроек ты можешь включить автопрокрутку одним касанием, остановить в нужный момент и быстро адаптировать под разные приложения и сценарии: от чтения новостей до просмотра рецептов или документации. Automatic Scroll — это не просто прокрутка без рук, это способ сделать чтение на телефоне более комфортным, особенно когда руки заняты или нужно расслабиться. Просто включи — и наслаждайся движением экрана без усилий.
Премиум разблокирован
Скачать Automatic Scroll (Мод, Unlocked) v2.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.