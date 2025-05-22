Описание

Automatic Scroll — это практичное Android-приложение для автоматической прокрутки длинных страниц, документов и статей, которое избавит тебя от постоянных свайпов. Каждые пять минут — это плавное чтение без лишних движений, будь то сайт, электронная книга или длинный пост. Настраивай скорость, направление и интервалы, чтобы прокрутка шла так, как удобно именно тебе.





С помощью интеллектуального интерфейса и гибких настроек ты можешь включить автопрокрутку одним касанием, остановить в нужный момент и быстро адаптировать под разные приложения и сценарии: от чтения новостей до просмотра рецептов или документации. Automatic Scroll — это не просто прокрутка без рук, это способ сделать чтение на телефоне более комфортным, особенно когда руки заняты или нужно расслабиться. Просто включи — и наслаждайся движением экрана без усилий.