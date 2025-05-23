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Multi Clone - Parallel Space (Мод, Unlocked)

Multi Clone - Parallel Space (Мод, Unlocked) 1.3.8

Запускай несколько аккаунтов на одном устройстве: работа, игры, соцсети
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Версия:
1.3.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KT Tech
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Вчера, 23:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Multi Clone — это удобное и безопасное приложение для клонирования других приложений, позволяющее запускать несколько учётных записей на одном Android-устройстве. Каждые пять минут — это переключение между рабочими и личными профилями, тестирование новых стратегий в играх или управление разными страницами в соцсетях — без выхода и повторного входа. Приложение создано для тех, кто ценит эффективность и порядок.


С помощью Multi Clone ты можешь дублировать мессенджеры, игровые клиенты, бизнес-приложения и соцсети, не рискуя данными. Простой интерфейс, высокая стабильность и защита личной информации делают его надёжным инструментом для мультизадачности. Multi Clone идеально подходит тем, кто хочет разделить сферы жизни, тестировать приложения или просто использовать один телефон для всего. Всё под контролем — в одном месте.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Multi Clone - Parallel Space (Мод, Unlocked) v1.3.8 MOD APK

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Скачать Multi Clone - Parallel Space (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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