Описание

Multi Clone — это удобное и безопасное приложение для клонирования других приложений, позволяющее запускать несколько учётных записей на одном Android-устройстве. Каждые пять минут — это переключение между рабочими и личными профилями, тестирование новых стратегий в играх или управление разными страницами в соцсетях — без выхода и повторного входа. Приложение создано для тех, кто ценит эффективность и порядок.





С помощью Multi Clone ты можешь дублировать мессенджеры, игровые клиенты, бизнес-приложения и соцсети, не рискуя данными. Простой интерфейс, высокая стабильность и защита личной информации делают его надёжным инструментом для мультизадачности. Multi Clone идеально подходит тем, кто хочет разделить сферы жизни, тестировать приложения или просто использовать один телефон для всего. Всё под контролем — в одном месте.