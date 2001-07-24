Описание

Hermit знакомит всех с новой и уникальной системой браузера и имеет множество встроенных функций для оптимизации системы со многими преимуществами. Кроме того, он автоматически помогает пользователям искать специализированные приложения версии Lite, которые они могут использовать в браузере, чтобы значительно сэкономить производительность. Он также включает в себя интеграцию большего количества расширений, чтобы вывести персонализацию пользователя на новый уровень при изучении или использовании браузера.





Интерфейс Hermit имеет современный и удобный дизайн, поэтому пользователи быстро привыкают ко всем его функциям или макетам при первом использовании. Домашняя страница также будет заполнена специальным пользовательским контентом и боковой панелью для доступа ко многим расширениям для повышения производительности. Настройка интерфейса также богата и обширна, так что пользователи могут легко изменить любое взаимодействие или функцию с более личными и профессиональными элементами.