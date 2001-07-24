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Hermit — Lite Apps Browser (Premium Unlocked)

Hermit — Lite Apps Browser (Premium Unlocked) 27.4.1

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Версия:
27.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chimbori
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
590
Скриншоты
Описание

Hermit знакомит всех с новой и уникальной системой браузера и имеет множество встроенных функций для оптимизации системы со многими преимуществами. Кроме того, он автоматически помогает пользователям искать специализированные приложения версии Lite, которые они могут использовать в браузере, чтобы значительно сэкономить производительность. Он также включает в себя интеграцию большего количества расширений, чтобы вывести персонализацию пользователя на новый уровень при изучении или использовании браузера.


Интерфейс Hermit имеет современный и удобный дизайн, поэтому пользователи быстро привыкают ко всем его функциям или макетам при первом использовании. Домашняя страница также будет заполнена специальным пользовательским контентом и боковой панелью для доступа ко многим расширениям для повышения производительности. Настройка интерфейса также богата и обширна, так что пользователи могут легко изменить любое взаимодействие или функцию с более личными и профессиональными элементами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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Скачать Hermit — Lite Apps Browser (Premium Unlocked) 4 МБ Ссылка 2 4 МБ

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