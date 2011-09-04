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Via браузер – Легкий и быстрый (Мод, Без рекламы)

Via браузер – Легкий и быстрый (Мод, Без рекламы) 6.3.1

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Версия:
6.3.1
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Tu Yafeng
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
335
Скриншоты
Описание

Via Browser — это легкий и высокооптимизированный мобильный браузер, который предлагает пользователям быстрый, защищенный и удобный опыт работы в сети. Благодаря дружественному интерфейсу и минимальному потреблению данных и энергии, Via Browser обеспечивает плавное и экономичное использование, идеально подходя для повседневного серфинга.


Главные преимущества Via Browser — его компактность и высокая скорость. Он позволяет пользователям настраивать браузер под свои нужды, добавлять расширения и легко обрабатывать сложные задачи. Встроенные инструменты также поддерживают различные форматы файлов, что делает браузер идеальным выбором для тех, кто ценит гибкость, скорость и комфорт в интернете.


Информация о модах

Без рекламы

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Скачать Via браузер – Легкий и быстрый (Мод, Без рекламы) v6.3.1 MOD APK

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Скачать Via браузер – Легкий и быстрый (Мод, Без рекламы) 2 Мб Ссылка 2 2 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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