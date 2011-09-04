Версия:
6.3.1
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Tu Yafeng
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
335
Описание
Via Browser — это легкий и высокооптимизированный мобильный браузер, который предлагает пользователям быстрый, защищенный и удобный опыт работы в сети. Благодаря дружественному интерфейсу и минимальному потреблению данных и энергии, Via Browser обеспечивает плавное и экономичное использование, идеально подходя для повседневного серфинга.
Главные преимущества Via Browser — его компактность и высокая скорость. Он позволяет пользователям настраивать браузер под свои нужды, добавлять расширения и легко обрабатывать сложные задачи. Встроенные инструменты также поддерживают различные форматы файлов, что делает браузер идеальным выбором для тех, кто ценит гибкость, скорость и комфорт в интернете.
Информация о модах
Без рекламы
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Скачать Via браузер – Легкий и быстрый (Мод, Без рекламы) v6.3.1 MOD APK
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