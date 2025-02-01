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Евроспорт: спорт, новости, результаты, прямой эфир (Без рекламы)

Евроспорт: спорт, новости, результаты, прямой эфир (Без рекламы) 8.13.1

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Версия:
8.13.1
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Eurosport
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 567
Скриншоты
Описание

Одной из ключевых особенностей Eurosport является доступность онлайн-трансляций спортивных событий. Пользователи могут просматривать игры и матчи в реальном времени, что делает приложение особенно привлекательным для тех, кто не может следить за трансляциями по телевизору или другими способами.


Помимо этого, эта программа предоставляет новости, аналитику, интервью и обзоры, связанные с миром спорта. Это помогает пользователям быть в курсе ключевых событий, а также получать дополнительную информацию о своих любимых командах, игроках и соревнованиях.


Еще одним плюсом данного приложения является удобный интерфейс и возможность настройки уведомлений о важных событиях. Это делает использование приложения более персонализированным и удобным для каждого пользователя.


В целом, Eurosport - отличный выбор для тех, кто хочет быть в курсе спортивных новостей, результатов и событий. Это приложение обеспечивает широкий спектр информации и удобство использования для всех любителей спорта.







Информация о модах
  • Реклама удалена;
  • Макет спонсируемого баннера удален;
  • Убрана вся верстка рекламных баннеров в режиме планшета;
  • Видео реклама удалена;
  • Размер баннерной рекламы уменьшен до 0;
  • Предлагаемые продвигаемые новости отключены;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
  • Аналитика / Crashlytics отключены.
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 Теги темы: Unlocked приложения, Premium

Скачать Евроспорт: спорт, новости, результаты, прямой эфир (Без рекламы) v8.13.1 MOD APK

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Скачать Евроспорт: спорт, новости, результаты, прямой эфир (Без рекламы) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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