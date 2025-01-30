Описание

Сон играет ключевую роль в психическом и эмоциональном здоровье и имеет доказанные связи с такими состояниями, как депрессия, тревожность, биполярное расстройство и другими. Но знаете ли вы, каков ваш сон каждую ночь? С SlumberCycle+ вы сможете отслеживать свой сон и другие важные показатели здоровья для улучшения самочувствия.





Почему стоит скачать SlumberCycle+? Мониторинг показателей здоровья: записывайте свой пульс, кровяное давление, уровень сахара в крови, потребление воды, шаги и другие данные. Улучшение качества сна: приложение поможет вам лучше понять циклы сна и повысить его качество. Настало время нажать «Скачать» и начать здоровый образ жизни с SlumberCycle+: Трекер сна.