Версия:
1.39.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Appsky Hong Kong Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
134
Описание
Сон играет ключевую роль в психическом и эмоциональном здоровье и имеет доказанные связи с такими состояниями, как депрессия, тревожность, биполярное расстройство и другими. Но знаете ли вы, каков ваш сон каждую ночь? С SlumberCycle+ вы сможете отслеживать свой сон и другие важные показатели здоровья для улучшения самочувствия.
Почему стоит скачать SlumberCycle+? Мониторинг показателей здоровья: записывайте свой пульс, кровяное давление, уровень сахара в крови, потребление воды, шаги и другие данные. Улучшение качества сна: приложение поможет вам лучше понять циклы сна и повысить его качество. Настало время нажать «Скачать» и начать здоровый образ жизни с SlumberCycle+: Трекер сна.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать SlumberCycle+: Трекер сна (Мод, Premium Unlocked) v1.39.3 MOD APK
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