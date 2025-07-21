MuscleWiki: Workout & Fitness (Мод, Premium Unlocked) v2.7.4
Создай сильное тело с понятными шагами и сотнями упражнений дома каждый день
MuscleWiki — энциклопедия тренировок, где пошаговые инструкции и обширная база из 500-plus силовых и кардио-движений помогают разбирать технику до последней детали. Открываешь приложение, выбираешь мышцу на интерактивной фигуре, и за секунду видишь гиф, короткое описание и подсказки по дыханию. Позанимался? Отмечаешь выполненное, а график прогресса подкрепляет привычку. Так любой уровень подготовки получает чёткий маршрут от разминки до заминки.
Система фильтров экономит время: отмечай инвентарь, ставь цель «гипертрофия» или «выносливость» и собирай комплекс одним свайпом. Лёгкие планы на дом сосуществуют с тяжёлыми схемами для зала, а модуль кардио предлагает интервалы, чтобы сжечь лишние калории без скуки на дорожке. Всё бесплатно, без скрытых подписок. Установи MuscleWiki, выбери упражнение и почувствуй, как знания двигают штангу вместе с тобой.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.