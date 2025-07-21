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MuscleWiki: Workout & Fitness (Мод, Premium Unlocked)

MuscleWiki: Workout & Fitness (Мод, Premium Unlocked) v2.7.4

Создай сильное тело с понятными шагами и сотнями упражнений дома каждый день

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Версия:
2.7.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MuscleWiki SEZC
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

MuscleWiki — энциклопедия тренировок, где пошаговые инструкции и обширная база из 500-plus силовых и кардио-движений помогают разбирать технику до последней детали. Открываешь приложение, выбираешь мышцу на интерактивной фигуре, и за секунду видишь гиф, короткое описание и подсказки по дыханию. Позанимался? Отмечаешь выполненное, а график прогресса подкрепляет привычку. Так любой уровень подготовки получает чёткий маршрут от разминки до заминки.


Система фильтров экономит время: отмечай инвентарь, ставь цель «гипертрофия» или «выносливость» и собирай комплекс одним свайпом. Лёгкие планы на дом сосуществуют с тяжёлыми схемами для зала, а модуль кардио предлагает интервалы, чтобы сжечь лишние калории без скуки на дорожке. Всё бесплатно, без скрытых подписок. Установи MuscleWiki, выбери упражнение и почувствуй, как знания двигают штангу вместе с тобой.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать MuscleWiki: Workout & Fitness (Мод, Premium Unlocked) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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