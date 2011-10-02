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Mindfulness with Petit BamBou (Мод, Unlocked)

Mindfulness with Petit BamBou (Мод, Unlocked) 5.7.8

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Версия:
5.7.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FeelVeryBien sarl
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 025
Скриншоты
Описание

Mindfulness with Petit BamBou — это приложение для медитации, предназначенное для помощи пользователям в разнообразии подходов к медитативной практике, предлагая широкий выбор сеансов для различных аудиторий. Приложение позволяет исследовать разнообразные темы, соответствующие индивидуальным интересам и текущим жизненным обстоятельствам пользователя, делая процесс медитации максимально персонализированным и эффективным.


Пользователи могут настроить свои медитативные сеансы, выбирая продолжительность, тему и методы, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям и предпочтениям. Это делает приложение идеальным инструментом для тех, кто ищет гибкость в своей практике медитации и стремится включить её в свой ежедневный распорядок.


Кроме того, Mindfulness with Petit BamBou предлагает различные развлечения, такие как музыка для медитации и звуковые треки, которые помогают создать спокойную и вдохновляющую атмосферу для глубокой релаксации и осознанности. Это приложение станет отличным ресурсом для всех, кто ищет эффективные и доступные способы улучшения своего психологического и эмоционального благополучия через медитацию.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Mindfulness with Petit BamBou (Мод, Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

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