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Insight Timer - Медитация, Сон (Мод, Premium Unlocked)

Insight Timer - Медитация, Сон (Мод, Premium Unlocked) v19.25.0

Сделай паузу и найди тишину с лучшим бесплатным тренером по медитации

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Версия:
19.25.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Insight Network Inc
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 17:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Insight Timer — это мобильный гид по медитации, где ты открываешь приложение, ставишь будильник на пять минут и сразу попадаешь в спокойный зал с тлеющими фонарями. Каждый цикл одинаков: выбираешь голос учителя, следуешь «вдох-выдох-пауза», а экран мягко тускнеет, чтобы ничто не отвлекало. Через полминуты дыхание выравнивается, через три — плечи тяжелеют, к финалу гонка мыслей стихает. Заметишь, как короткая сессия превращается в устойчивую привычку и напоминает телефону выключить шум.


В библиотеке ждут мировые уроки от психологов и монахов, а плейлист с успокаивающей музыкой спасает, когда слова мешают. Приложение отмечает дни подряд, подстраивает рекомендации под настроение и подсвечивает прогресс аккуратной диаграммой. Хочется глубже? Подключай сонные истории, ставь таймер с колоколами и проходи десятидневные курсы, чтобы закрепить технику. Скачай сегодня и узнай, сколько сил дарит тишина, когда она всегда под рукой.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Insight Timer - Медитация, Сон (Мод, Premium Unlocked) v19.25.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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