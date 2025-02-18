BeFit Health (Мод, Premium Unlocked) 2.1.0
BeFit Health – Ваш универсальный трекер здоровья для контроля и заботы о себе
Погрузитесь в мир заботы о собственном здоровье с BeFit Health — продвинутым приложением, разработанным с использованием искусственного интеллекта для точного мониторинга жизненно важных показателей. Это универсальное решение позволяет легко отслеживать артериальное давление, уровень сахара в крови, частоту сердечных сокращений и напоминать о приеме лекарств, делая управление здоровьем максимально простым и эффективным.
Используйте возможности BeFit Health для мониторинга сердечного ритма, контроля артериального давления и уровня сахара, а также для своевременного напоминания о приеме таблеток. Встроенный сканер еды поможет вам отслеживать калорийность и питательную ценность потребляемых продуктов, обеспечивая полный контроль над вашим рационом. Просто загрузите приложение на свой мобильный телефон, и все необходимые функции для поддержания здоровья окажутся у вас под рукой.
BeFit Health — это надежный помощник для врачей и всех, кто стремится к активному контролю своего здоровья, обеспечивая персонализированный подход и удобство использования в любое время.
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