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BeFit Health (Мод, Premium Unlocked)

BeFit Health (Мод, Premium Unlocked) 2.1.0

BeFit Health – Ваш универсальный трекер здоровья для контроля и заботы о себе
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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
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Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
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Описание

Погрузитесь в мир заботы о собственном здоровье с BeFit Health — продвинутым приложением, разработанным с использованием искусственного интеллекта для точного мониторинга жизненно важных показателей. Это универсальное решение позволяет легко отслеживать артериальное давление, уровень сахара в крови, частоту сердечных сокращений и напоминать о приеме лекарств, делая управление здоровьем максимально простым и эффективным.


Используйте возможности BeFit Health для мониторинга сердечного ритма, контроля артериального давления и уровня сахара, а также для своевременного напоминания о приеме таблеток. Встроенный сканер еды поможет вам отслеживать калорийность и питательную ценность потребляемых продуктов, обеспечивая полный контроль над вашим рационом. Просто загрузите приложение на свой мобильный телефон, и все необходимые функции для поддержания здоровья окажутся у вас под рукой.


BeFit Health — это надежный помощник для врачей и всех, кто стремится к активному контролю своего здоровья, обеспечивая персонализированный подход и удобство использования в любое время.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать BeFit Health (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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