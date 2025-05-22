IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked) 1.5.7
Универсальный IPTV-плеер для потокового видео, телетрансляций и M3U‑листов
IPTV-плеер — это удобное медиа-приложение для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов, которое поддерживает M3U, M3U8 и Xtream Code API. Каждые пять минут — это новый поток, прямой эфир, добавление плейлиста или подключение к вашему IPTV-провайдеру. Умный встроенный проигрыватель воспроизводит как онлайн, так и локальные файлы, обеспечивая стабильную работу без лишних настроек.
Установи на телефон, планшет или Android TV, добавь ссылку или плейлист — и получай доступ к любимым шоу и каналам в высоком качестве. Плеер поддерживает переключение между источниками, быстрое обновление списков и удобную навигацию по контенту. IPTV-плеер — это мощный инструмент для тех, кто хочет максимум от стриминга: просто добавь свой источник и наслаждайся. Настоящее IPTV в твоих руках — без лишней суеты.
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Скачать IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked) v1.5.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.