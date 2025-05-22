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IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked)

IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked) 1.5.7

Универсальный IPTV-плеер для потокового видео, телетрансляций и M3U‑листов
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Версия:
1.5.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BoostVision
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

IPTV-плеер — это удобное медиа-приложение для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов, которое поддерживает M3U, M3U8 и Xtream Code API. Каждые пять минут — это новый поток, прямой эфир, добавление плейлиста или подключение к вашему IPTV-провайдеру. Умный встроенный проигрыватель воспроизводит как онлайн, так и локальные файлы, обеспечивая стабильную работу без лишних настроек.


Установи на телефон, планшет или Android TV, добавь ссылку или плейлист — и получай доступ к любимым шоу и каналам в высоком качестве. Плеер поддерживает переключение между источниками, быстрое обновление списков и удобную навигацию по контенту. IPTV-плеер — это мощный инструмент для тех, кто хочет максимум от стриминга: просто добавь свой источник и наслаждайся. Настоящее IPTV в твоих руках — без лишней суеты.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked) v1.5.7 MOD APK

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Скачать IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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