Описание

IPTV-плеер — это удобное медиа-приложение для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов, которое поддерживает M3U, M3U8 и Xtream Code API. Каждые пять минут — это новый поток, прямой эфир, добавление плейлиста или подключение к вашему IPTV-провайдеру. Умный встроенный проигрыватель воспроизводит как онлайн, так и локальные файлы, обеспечивая стабильную работу без лишних настроек.





Установи на телефон, планшет или Android TV, добавь ссылку или плейлист — и получай доступ к любимым шоу и каналам в высоком качестве. Плеер поддерживает переключение между источниками, быстрое обновление списков и удобную навигацию по контенту. IPTV-плеер — это мощный инструмент для тех, кто хочет максимум от стриминга: просто добавь свой источник и наслаждайся. Настоящее IPTV в твоих руках — без лишней суеты.